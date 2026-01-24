الرياض - كتبت رنا صلاح - مع انخفاض درجات الحرارة وانتشار نزلات البرد، يعاني الكثيرون من التهاب الحلق والاحتقان، وعلى الرغم من توفر العديد من الأدوية، فإن بعض الأعشاب الطبيعية تمتلك خصائص علاجية فعالة يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض بشكل طبيعي، فاستخدام هذه الأعشاب يساهم في تهدئة التهيج وتقليل الالتهاب دون الحاجة إلى الأدوية الكيميائية.

"هتلاقيها مركونة في بيتك!!".. الأعشاب مذهلة تستخدم كبديل فعّال لعلاج التهاب الحلق!!.. هتنبهر

تحتوي بعض النباتات الطبيعية على خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، مما يجعلها فعالة في تهدئة التهاب الحلق.

أعشاب تساعد في تخفيف التهاب الحلق

على سبيل المثال، الزنجبيل معروف بقدرته على تقليل الالتهابات بفضل مركباته المضادة للميكروبات، بينما يعمل العرقسوس على تهدئة الحلق وتقليل التهيج عند تناوله كمشروب دافئ أو استخدامه كغرغرة.

أما البابونج، فهو يُستخدم منذ القدم لعلاج الالتهابات، ويمكن شربه كشاي أو استنشاق بخاره لفتح الممرات التنفسية.

مشروبات طبيعية لتخفيف الاحتقان

إلى جانب الأعشاب، يمكن لبعض المشروبات الدافئة أن تلعب دورًا مهمًا في تقليل أعراض التهاب الحلق، فالنعناع، على سبيل المثال، يحتوي على مادة المنثول التي تساعد على تحسين التنفس وتخفيف الاحتقان.

أما القرفة، فهي تعمل كمضاد للميكروبات وتساهم في تخفيف الالتهابات عند إضافتها إلى الشاي أو العسل.

كذلك، يعتبر الكركم علاجًا فعالًا بفضل مادة الكركومين المضادة للالتهاب، ويمكن تناوله مع الحليب الدافئ للحصول على نتائج أفضل.

أهمية العلاج الطبيعي في مقاومة الأمراض

اللجوء إلى العلاجات الطبيعية لا يساعد فقط في تخفيف أعراض التهاب الحلق، بل يعزز أيضًا مناعة الجسم ويحسن الصحة العامة، وإدخال الأعشاب والمشروبات الطبيعية إلى الروتين اليومي يمكن أن يكون وسيلة فعالة للوقاية من نزلات البرد والالتهابات المتكررة، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للحفاظ على صحة الجهاز التنفسي.