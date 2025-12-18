غدا .. رئيس الوزراء يزور لبنان ويلتقى الرئيس اللبناني بقصر بعبدا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 06:31 مساءً - يستقبل الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية؛ الدكتور مصطفى مدبولي، بقصر بعبدا، غدا الجمعة، كما يعقد رئيس الوزراء لقاء ثنائياً مع الدكتور نواف سلام، رئيس مجلس وزراء الجمهورية اللبنانية، بالسراي الحكومي، يعقبه جلسة مباحثات مُوسعة بين وفدي البلدين.

كما يجمع الدكتور مصطفى مدبولي؛ لقاء مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب، بمقر البرلمان اللبناني. كما يلقي رئيس الوزراء كلمة خلال لقاء عمل مع الهيئات الاقتصادية بمقر غرفة التجارة والصناعة ببيروت.

وكان قد غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم ، مطار القاهرة الدولي، متجهاً إلى الجمهورية اللبنانية، في زيارة تستهدف بحث ملفات تعزيز التعاون المُشترك والقضايا الإقليمية، حيث يرافقه وفدٌ رفيع المستوى يضم: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.