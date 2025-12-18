فى الدقيقة 4 .. منتخب المغرب يتقدم علي الأردن بهدف عالمي لاسامة طنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 18 ديسمبر 2025 06:31 مساءً - احرز اسامة طنان الهدف الأول لمنتخب المغرب في مرمي الأردن في الدقيقة 4 من عمر المباراة النهائية لبطولة كأس العرب 2025، والتي تجمع الأردن ضد المغرب على ملعب لوسيل بقطر، لتصبح النتيجة 1-0 لمنتخب المغرب.

مباراة الأردن ضد المغرب

وجاء تشكيل منتخب الأردن أمام المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

خط الدفاع: عبد الله نصيب – سعد الروسان – حسام أبو الذهب

خط الوسط: عصام السميري – عامر جاموس – نزار الرشدان – مهند أبو طه – محمد أبو زريق

خط الهجوم: محمود مرضي (قائد الفريق) – علي علوان

فيما تمثل تشكيل المغرب لمواجهة الأردن كالتالي:

حراسة المرمى: المهدي بن عبيد.

خط الدفاع: محمد بولكسوت- مروان سعدان- سفيان بوفتيني- حمزة الموساوي.

خط الوسط: أنس باش- محمد ربيع حريمات- أسامة طنان.

خط الهجوم: كريم البركاوي- وليد أزارو- أمين زحزوح.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المغرب أمام الأردن، محمد بنتايج الظهير الأيسر لنادي الزمالك، ووليد الكرتي لاعب بيراميدز.

الأردن ضد المغرب في نهائي كأس العرب 2025

ونجح منتخب الأردن في تحقيق 5 انتصارات متتالية، وتسجيل 10 أهداف، قادته للمباراة النهائية من بطولة كأس العرب 2025، حيث فاز في الدور الأول على منتخبات الإمارات 2-1 وعلى الكويت 3-1 وعلى مصر 3-0، ليتصدر المجموعة ويتأهل للدور ربع النهائي ويحقق الفوز على المنتخب العراقي بنتيجة 1-0 ليبلغ الدور نصف النهائي ويلاقي المنتخب السعودي ويحقق الفوز عليه بنتيجة 1-0، إيذانا بالصعود للمباراة النهائية لأول مرة في تاريخ الكرة الأردنية.

وعكست هذه الانتصارات الخمسة المتتالية دون خسارة او تعادل جاهزية منتخب الأردن بقيادة المدرب المغربي جمال السلامي وأحقيته في التأهل للنهائي بانتظار الفوز باللقب.

أما منتخب المغرب بقيادة المدرب المغربي طارق السكتيوي فتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، حيث فاز على جزر القمر بنتيجة 3-1، وتعادل مع منتخب سلطنة عمان سلبيا، ثم فاز على السعودية بهدف دون رد، وفي الدور ربع النهائي تغلب على منتخب سوريا بهدف دون رد، قبل أن يتغلب على منتخب الإمارات بثلاثية نظيفة ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

منتخب المغرب يبحث عن حصد اللقب الغائب منذ 2012 وإسعاد جمهوره قبل أيام من انطلاق بطولة أمم إفريقيا التي ينافس عليها على أرضه وأمام جمهوره، أما منتخب الأردن، فلم يسبق له تحقيق اللقب ويرغب في الفوز بالمباراة لتأكيد تفوقه وأنّ ما فعله في نهائي كأس آسيا الأخير والوصول لكأس العالم 2026 لم يكن مصادفة.