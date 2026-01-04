القاضي أحمد بنداري للناخبين : لا تسمحوا لأي شخص أو جهة بالتأثير على إرادتكم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 4 يناير 2026 12:31 مساءً - قال القاضي أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، "صباح الخير على حضراتكم أود في مستهل هذا اليوم أن أتوجه برسالة إلى جموع الناخبين رجالاً ونساءً شيوخاً وشباباً ألا تفرطوا في واحد من أهم حقوقكم التي كفلها لكم الدستور والقانون ألا وهو حق التصويت والاقتراع، وأن تكونوا على يقين أن الاختيار والاقتراع النابع من إرادة حرة هو أساس الممارسة الديموقراطية الحقيقية بقيامها واجراءاتها".

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن لإطلاع الرأي العام علي آخر أيام الاقتراع بجولة إعادة 27 دائرة انتخابية، قائلاً: “لا تسمحوا لأي شخص أو جهة بالتأثير على إرادتكم وتأكدوا أن من يلجأ لتلك الممارسات لن يكون صوتاً معبراً عن الشعب ومصالحه وقضاياه وهمومه، واخيراً أن تكونوا على يقين اننا في الهيئة الوطنية للانتخابات نعمل من أجل هدف واحد هو حماية الاقتراع وإرادة الناخبين الحقيقية".

تجرى جولة الإعادة فى 27 دائرة من أصل 30 دائرة ملغاة بأحكام قضائية من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك لاختيار 49 نائيا من اصل 98 مرشحا يخوضون تلك الجولة فى 10 محافظات موزعة كالتالي:



1- محافظة الجيزة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 6

إجمالي المقاعد: 10

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز البدرشين)

الدائرة السادسة (ومقرها قسم بولاق الدكرور)

الدائرة السابعة (ومقرها قسم العمرانيه)

الدائرة التاسعة (ومقرها قسم الاهرام

الدائرة العاشرة (ومقرها قسم أول أكتوبر)

الدائرة الثانية عشر (ومقرها مركز منشأة القناطر)



2- محافظة الفيوم

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 3

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز سنورس)

3- محافظة المنيا

إجمالي الدوائر الانتخابية: 5

إجمالي المقاعد:13

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنيا)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز مغاغه)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو قرقاص)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز ملوى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز دير مواس)



4- محافظة أسيوط

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 9

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسيوط)

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القوصية)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أبو تيج)

5-محافظة الوادي الجديد

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1

الدائرة الثانية (ومقرها مركز الداخله)

6- محافظة سوهاج

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 2

الدائرة السابعة (ومقرها مركز البلينا)



7- محافظة الأقصر

إجمالي الدوائر الانتخابية: 2

إجمالي المقاعد: 2

الدائرة الثانية (ومقرها مركز القرنة)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز إسنا)

8- محافظة أسوان

إجمالي الدوائر الانتخابية: 3

إجمالي المقاعد: 3

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول اسوان)

الدائرة الثالثة (ومقرها مركز نصر النوبة)

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز أدفو)

9-محافظة الإسكندرية

إجمالي الدوائر الانتخابية: 1

إجمالي المقاعد: 1

الدائرة الأولى (ومقرها قسم أول المنتزه)



10محافظة البحيرة

إجمالي الدوائر الانتخابية: 4

إجمالي المقاعد: 5

الدائرة الرابعة (ومقرها مركز المحموديه)

الدائرة الخامسة (ومقرها مركز حوش عيسى)

الدائرة السادسة (ومقرها مركز الدلنجات)

الدائرة التاسعة (ومقرها كوم حماده)