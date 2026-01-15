لرفع الروح المعنوية.. حسام حسن يرفع رقم 7 بعد الخسارة أمام السنغال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 12:30 صباحاً - ظهر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر رافعاً إصبعه مشيرًا بالرقم "7" في إشارة واضحة إلى عدد بطولات الفراعنة السبع في تاريخ كأس الأمم الأفريقية، وذلك بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء.

وتعد إشارة العميد إيجابية لرفع الروح المعنوية للاعبيه ومحاولة إخراجهم من حالة الحزن التي يعيشونها بعد الخسارة أمام السنغال بهدف دون رد،حيث يخطط حسام للفترة المقبلة والاستعداد لخوض منافسات كأس العالم 2026.

كما شدد الجهاز الفني لمنتخب مصر على أهمية غلق ملف الخسارة سريعًا، والتركيز على استعادة الانتصارات وبناء شخصية قوية داخل الملعب، بما يتناسب مع تاريخ المنتخب المصري ومكانته كأكثر المنتخبات تتويجًا باللقب القاري.

وتقام مباراة منتخب مصر القادمة لتحديد المركز الثالث فى السادسة مساء السبت المقبل بتوقيت القاهرة،وخسر منتخب مصر بقيادة حسام حسن، أمام السنغال بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الأربعاء فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2025 ، وسجل هدف السنغال ساديو مانى فى الدقيقة 78.