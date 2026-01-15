إبراهيم عادل لاعب الفراعنة: نعتذر للشعب المصري علي ضياع حلم التتويج بكأس أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 12:30 صباحاً - أكد إبراهيم عادل لاعب منتخب الفراعنة علي اعتذاره للشعب المصري علي الخسارة التي تلقاها الفراعنة أمام السنغال وضياع حلم التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي كان يسعي لها المنتخب، وقال إبراهيم عادل :"أنه وجميع زملائه كانوا يتمنون إسعاد الشعب لامصري ببلوغ نهائي البطولة والتتويج باللقب الغائب عن الفراعنة منذ نسخة 2010"، وأستكمل بأن المنتخب سيلعب المباراة القادمة في تحديد المركز الثالث ولم يكن يتمني أن يخوض هذه المباراة وأن يخوض موقعة النهائي ولكن قدر الله وما شاء فعل.

منتخب الفراعنةيخسر أمام السنغال 1-0

خسر منتخب الفراعنة بقيادة حسام حسن، أمام السنغال بهدف نظيف فى المباراة التى جرت بينهما اليوم الأربعاء فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2025 ، وسجل هدف السنغال ساديو مانى فى الدقيقة 78.

منتخب الفراعنة ينافس على المركز الثالث بكأس الأمم الأفريقية

ويخوض منتخب الفراعنة مباراة تحديد المركز الثالث يوم السبت المقبل أمام الخاسر من المغرب ونيجيريا.جاءت بداية المباراة قوية وسريعة وخاصة من جانب منتخب السنغال الذى لجأ للضغط العالى على لاعبى منتخب الفراعنة بغية تسجيل هدف مبكر، وحصل حسام عبد المجيد على بطاقة صفراء فى الدقيقة 6.واستحوذ منتخب السنغال على الكرة فى أغلب فترات الشوط الأول ونجح لاعبوه فى الوصول لمرمى محمد الشناوى لكن دون خطورة حقيقية، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.ومع بداية الشوط الثانى، أجرى حسام حسن تغييرا بنزول محمود تريزيجيه بدلا من أحمد فتوح، فى مركز الظهير الأيسر وواصل منتخب السنغال الاستحواذ على مجريات اللقاء مع بداية الشوط الثانى.

ساديو مانى يسجل هدف اللقاء الوحيد

وسجل ساديو مانى الهدف الأول للسنغال فى الدقيقة 78 من تسديدة أرضية سكنت شباك محمد الشناوى، وأجرى حسام حسن تغييرا جديدا بنزول زيزو بدلا من رامى ربيعة قبل أن يدفع بمصطفى محمد بدلا من إمام عاشور.