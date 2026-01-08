مجلس الشيوخ يمرر قانونا يمنع إدارة ترامب من مواصلة أى عمليات عسكرية ضد فنزويلا دون إذن الكونجرس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 8 يناير 2026 10:23 مساءً - أقر مجلس الشيوخ الأمريكى مشروع قانون يقيّد قدرة إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على مواصلة أى عمليات عسكرية ضد فنزويلا دون الحصول على موافقة مسبقة من الكونجرس.

مجلس الشيوخ يقيّد العمليات العسكرية ضد فنزويلا

وينص المشروع على ضرورة حصول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفويض رسمي من الكونجرس قبل الشروع في أي هجمات أو عمليات عسكرية في الأراضي الفنزويلية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة التشريعية على القرارات الحربية.

تعزيز دور الكونجرس في القرارات العسكرية

وأكد أعضاء مجلس الشيوخ أن هذا القانون يأتي في إطار حرصهم على ضمان التوازن بين السلطات التنفيذية والتشريعية، ومنع تجاوز إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحدود القانونية في استخدام القوة العسكرية خارج الولايات المتحدة.

ويعكس تمرير هذا المشروع حالة من الانقسام السياسى حول سياسة الولايات المتحدة تجاه فنزويلا، حيث يطالب الكونجرس بالسيطرة على أي عمليات قد تؤدي إلى تصعيد عسكرى فى المنطقة.