ترامب يعلن لقاءه المرتقب مع الرئيس الكولومبى فى الأسبوع الأول من فبراير

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 12:30 صباحاً -

أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنه سيعقد اجتماعًا مع نظيره الكولومبى جوستاف بيترو في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل، في خطوة تعكس استمرار التنسيق بين البلدين على مختلف الملفات الإقليمية والدولية.

ترامب يحدد موعد الاجتماع مع الرئيس الكولومبى

وقال ترامب إن اللقاء يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية ومناقشة قضايا الأمن، التجارة، والمستجدات السياسية في أمريكا اللاتينية، دون الإفصاح عن جدول أعمال كامل قبل الاجتماع، ويأتى هذا الاجتماع في إطار الجولة الدبلوماسية لترامب مع قادة المنطقة، بعد سلسلة تصريحات حول التطورات في فنزويلا وأوضاع السياسة الإقليمية، في محاولة لتعزيز موقف الولايات المتحدة فى القضايا الإقليمية الحساسة.