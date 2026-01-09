الأرصاد: محافظات تحت تأثير السحب الرعدية والأمطار الغزيرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 9 يناير 2026 02:20 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي أن الإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ، الدقهلية، دمياط، وبورسعيد تحت تأثير السحب الرعدية الممطر تكون متوسطة تغزر على بعض المناطق .

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار التحذير من نشاط الرياح القوى على أغلب الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق وتنخفض معه الرؤية الأفقية مع استمرار الاضطراب فى حركة الملاحة البحرية.

حالة عدم استقرار

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الجمعة 9 يناير 2026، حالة سريعة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها نشاط رياح، أمطار متفاوتة الشدة، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم ، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 18 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 18 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى مطروح

العظمى 17 درجة.

الصغرى 11 درجة.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 22 درجة.

الصغرى 09 درجة.

- الطقس فى قنا

العظمى 23 درجة.

الصغرى 10 درجة.

- الطقس فى أسوان

العظمى 31 درجة.

الصغرى 11 درجة.