ضبط أدمن صفحة تروج لبيع المواد المخدرة بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 10:23 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام صاحب الحساب بالترويج لبيع المواد المخدرة بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط صاحب الحساب المشار إليه (عاطل – مقيم بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة) وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش – هاتف محمول "بفحصه تبين وجود دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى" – دراجة نارية "بدون لوحات معدنية") ، وبمواجهته إعترف بقيامه بالترويج للمواد المخدرة من خلال الصفحة المشار إليها بقصد تحقيق ربح مالى ، وأقر بتحصله على المواد المخدرة من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة المركز).. "أمكن ضبطه" ، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى") وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.