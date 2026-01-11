تردد باقة ألوان الرياضية الناقلة لكأس أفريقيا وجميع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 02:19 صباحاً - يتزايد اهتمام عشاق كرة القدم في مصر والوطن العربي بالبحث عن تردد قناة Alwan الرياضية الجديد لعام 2026 خاصة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها القناة خلال الفترة الماضية، وتحولها إلى واحدة من أبرز القنوات الرياضية المجانية على القمر الصناعي نايل سات.

واستطاعت قناة Alwan Sports أن تحصد شعبية واسعة بفضل تقديمها تغطية مباشرة ومتواصلة للمباريات المحلية والعالمية إلى جانب نقلها عددًا من البطولات المهمة بجودة عالية في الصورة والصوت دون تشفير أو انقطاع في البث وهو ما جعلها خيار مفضل لقطاع كبير من الجماهير.

وتأتي أهمية القناة أيضًا من كونها تنقل مباريات الأمم الأفريقية 2026 بشكل مجاني ما زاد من معدلات البحث عن ترددها الجديد لضبطها على أجهزة الاستقبال والاستمتاع بالمحتوى الرياضي المتنوع الذي تقدمه على مدار الساعة.

تردد قناة Alwan الرياضية الجديد 2026

يمكن استقبال قناة الوان الرياضية على القمر الصناعي نايل سات من خلال إدخال البيانات التالية على جهاز الريسيفر، للحصول على أفضل جودة مشاهدة وإشارة مستقرة:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11095

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

وبعد إدخال بيانات التردد بشكل صحيح يتم اختيار القمر الصناعي ثم الضغط على خيار البحث، وعند ظهور القناة في قائمة النتائج يتم حفظها لتضاف مباشرة إلى قائمة القنوات لديك، وبذلك تصبح جاهزة للمشاهدة.