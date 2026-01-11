محمد صلاح: سنقاتل للوصول لأبعد نقطة فى أمم أفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 01:27 صباحاً -

أبدى محمد صلاح نجم منتخب مصر، سعادته الكبيرة بالفوز على كوت ديفوار فى ربع نهائى أمم أفريقيا، لافتا إلى أن فريقه كان الأفضل واستحق الفوز بثلاثية.

قال صلاح فى تصريحات تليفزيونية، إنه سيقاتل مع فريقه ويبذلون قصارى جهدهم من أجل الفوز فى كل مباراة، والوصول لأبعد نقطة فى البطولة.

توج محمد صلاح بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وكوت ديفوار فى المباراة التى جرت اليوم ملعب أدرار بالمغرب، ليصعد منتخب مصر للدور نصف نهائى أمم أفريقيا لمواجهة السنغال.

سجل لمنتخب مصر عمر مرموش ورامى ربيعة ومحمد صلاح فى الدقائق 4 و32 و52 من عمر اللقاء، بينما جاء هدفى كوت ديفوار فى الدقيقة 40 من خطأ لأحمد فتوح، ثم ديوى فى الدقيقة 73.

وهدد عمر مرموش مرمى كوت ديفوار مجددا فى الدقيقة 12 وكاد يسجل الهدف الثانى لكن الحكم يرفع الراية معلنا تسلل نجم مانشستر سيتى الانجليزى، وكاد حسام عبد المجيد يضيف الهدف الثانى فى الدقيقة 21 من كرة رأسية لكن الحارس الإيفوارى ينقذ الموقف.

وفى الدقيقة 32 نجح رامى ربيعة فى تسجيل الهدف الثانى لمنتخب مصر من رأسية سكنت شباك الحارس الإيفوارى، ومن خطأ عكسى لاحمد فتوح سجل منتخب كوت ديفوار هدفه الأول فى الدقيقة 40، لينتهى الشوط الأول بتقدم مصر 2-1.

وفى الدقيقة 52 نجح محمد صلاح فى تسجيل الهدف الثالث من تمريرة حريرية من إمام عاشور وضعته فى مواجهة حارس مرمى كوت ديفوار، وأشهر الحكم الجزائرى مصطفى غربال البطاقة الصفراء لحسام عبد المجيد فى الدقيقة 66.

وفى الدقيقة 73 سجل ديوى لاعب كوت ديفوار هدف الأفيال الثانى من ركنية تعامل معها محمد الشناوى بغرابة شديدة، ودفع حسام حسن بمحمود تريزيجيه بدلا من إمام عاشور فى الدقيقة 79 قبل أن يدفع بمصطفى محمد فى الدقيقة 90.

ودفع حسام حسن بالثلاثى رامى ربيعة وياسر إبراهيم وحسام عبد المجيد فى قلب الدفاع بجوار محمد هانى وأحمد فتوح على الطرفين الأيمن والأيسر، مع الدفع بالثلاثى مروان عطية وحمدى فتحى وإمام عاشور فى الوسط، وفى الهجوم الثنائى محمد صلاح وعمر مرموش.

جاء التشكيل كالتالى:

فى حراسة المرمى :محمد الشناوي.

خط الدفاع : محمد هاني - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - حمدي فتحي - إمام عاشور.

الهجوم : محمد صلاح - عمر مرموش.

وعلى مقاعد البدلاء كلا من : أحمد الشناوي - مصطفى شوبير - أحمد عيد - محمد إسماعيل - خالد صبحي - محمود صابر - محمد شحاته - إبراهيم عادل - مهند لاشين - أحمد سيد زيزو - محمود تريزيجيه - مصطفى فتحي - أسامة فيصل - صلاح محسن - مصطفى محمد، واستبعد حسام حسن الثنائى محمد صبحى ومحمد حمدى لإصابته بالرباط الصليبى، ويحضر محمد حمدي لاعب منتخب مصر فى أرض الملعب لمساندة زملائه وتحفيزهم لتحقيق الفوز.