الإسكان: تخصيص 400 ألف وحدة يتم بمنظومة إلكترونية لضمان الشفافية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 02:20 صباحاً -

أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان، أنه غدا سيتم البدء في تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع لـ 400 ألف وحدة، وهذا الطرح الضخم يأتي تنفيذاً لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى بالسرعة في توفير الوحدات السكنية.

أشار عمرو خطاب في مداخلة هاتفية لبرنامج إكسترا ستوديو، على قناة إكسترا نيوز إلى أن المرحلة الأولى شهدت طرح حوالي 79 ألف وحدة، بينما تستكمل المرحلة الثانية المسيرة لتلبية احتياجات المواطنين، مؤكداً أن منظومة التخصيص أصبحت إلكترونية بالكامل لضمان الشفافية والعدالة.

دعم فني وتواصل على مدار الساعة

وطمأن عمرو خطاب المتحدث باسم الوزارة المواطنين بشأن كفاءة الموقع الإلكتروني، مشيراً إلى توفير فيديو توضيحي على منصة مصر العقارية يشرح خطوات الحجز بالتفصيل لتفادي الأخطاء، كما أعلن عن تفعيل الخط الساخن 17620 للعمل على مدار الساعة لاستقبال كافة الاستفسارات وحل أي مشكلات تقنية قد تواجه الحاجزين أثناء عملية التخصيص.

وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن البدء في تخصيص الوحدات السكنية للمرحلة الثانية من الطرح المجمع لـ 400 ألف وحدة، وذلك اعتباراً من غدٍ الأحد، 11 يناير 2026، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وأوضحت الوزارة أن التخصيص متاح للمواطنين الذين سبق لهم إبداء الرغبة وسداد جدية الحجز، وذلك عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية.

جدول زمني لمختلف المشروعات السكنية

أشارت الوزارة إلى وضع جدول زمني دقيق لعملية التخصيص يمتد حتى 21 يناير، لضمان سلاسة الإجراءات؛ حيث تم تخصيص يومي 11 و12 يناير لمشروعات ديارنا، ويومي 13 و14 يناير لمشروعات ظلال، كما سيتم تخصيص وحدات مشروعات "جنة"، سكن مصر، الإسكان الحر، وروضة العبور يومي 18 و19 يناير، على أن تُختتم المرحلة بوحدات الإسماعيلية يومي 20 و21 يناير.