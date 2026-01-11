قالت منظمة الصحة العالمية إن أكثر من 20 مليون شخص في السودان بحاجة إلى مساعدات صحية، فيما يعاني 21 مليونا من نقص حاد في الغذاء.

الصحة العالمية: السودان يعاني أسوأ أزمة إنسانية

وأضافت المنظمة في بيان اليوم السبت، إن السودان يعاني أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، بعد مرور ألف يوم من العنف المتواصل، وصعوبة وصول المساعدات وتراجع التمويل، مقدرة أن 33.7 مليون شخص في السودان سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية خلال هذا العام.

وأشار البيان إلى تضرر النظام الصحي بشدة جراء القتال المستمر والهجمات المتزايدة على مرافق الرعاية الصحية، والنزوح الجماعي، ونقص الإمدادات الطبية الأساسية، والعجز في أعداد العاملين الصحيين وشح التمويل حيث لا يزال 37 بالمئة من المرافق الصحية خارج الخدمة.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في السودان الدكتور شبل صحباني، إن عدد النازحين حاليًا يبلغ نحو 13.6 مليون شخص وهو أكبر أزمة نزوح في العالم حيث تؤدي الظروف المعيشية المتردية والاكتظاظ في مواقع النزوح، مشيرا الى أن تعطل خدمات الصحة والمياه تسبب بانتشار فاشيات الأمراض، ومنها الكوليرا وحمى الضنك والملاريا والحصبة.

وأشار صحباني الى أنه تم الإبلاغ عن مرض الكوليرا في جميع الولايات الثماني عشرة، وحمى الضنك في 14ولاية، والملاريا في 16 ولاية.

ووفقا لأحدث بيانات الأمم المتحدة، فإن 9.3 مليون شخص في السودان ما يزالون نازحين، وأكثر من 4.3 مليون فروا عبر الحدود، فارضين ضغطا هائلا على الدول المجاورة.