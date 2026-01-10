نيجيريا تطيح بالجزائر وتواجه المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 10 يناير 2026 10:23 مساءً - تأهل منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا، بعد فوزه على نظيره منتخب الجزائر، بثنائية نظيفة، في المواجهة التي جمعتهما مساء السبت، على ملعب مراكش، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

الجزائر ضد نيجيريا

سيطر المنتخب النيجيري على مجريات اللعب خلال الشوط الأول من المباراة، وهدد مرمى المنتخب الجزائري في أكثر من مناسبة.

وأنقذ رامي بن سبعيني المنتخب الجزائري من تلقى الهدف الأول في الدقيقة 29 من عمر المباراة، بعدما شتت الكرة من على خط المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني، نجح المنتخب النيجيري في افتتاح التسجيل عن طريق نجمه فيكتور أوسيمين في الدقيقة 47 من ضربة رأسية رائعة.

وأضاف أكور أدامز ثاني أهداف منتخب النسور الخضراء في الدقيقة 57 بعد تلقيه تمريرة من أوسيمين، انفرد على أثرها بالمرمى ونجح في مراوغة لوكا زيدان حارس المنتخب الجزائري.

نيجيريا تواجه المغرب بنصف النهائي

ويواجه منتخب نيجيريا نظيره منتخب المغرب في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا، يوم الأربعاء المقبل، بعد تأهل الأخير على حساب منتخب الكاميرون بنتيجة 2 - 0.

تشكيل الجزائر ضد نيجيريا

تشكيل الجزائر

حراسة المرمى: لوكا زيدان

الدفاع: ريان آيت نوري - رامي بن سبعيني - عيسى ماندي - رفيق بلغالي

الوسط: رامز زروقي - هشام بوداوي - إبراهيم مازا

الهجوم: رياض محرز - فارس شايبي - ومحمد الأمين عمورة

تشكيل نيجيريا

نواوبالي في حراسة المرمى، ثم أوساي، نديدي، لوكمان، أونيكا، أوسيمين، برونو أونيمايتشي، إيوبي، كالفن، أكور أدامز.