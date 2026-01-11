القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:30 مساءً - إستمراراً لتنفيذ توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتعظيم أوجه الإستفادة من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات لدعم رؤية الدولة المصرية وإستراتيجيتها للتحول الرقمى فى كافة المجالات.

وقع اللواء أ ح هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة والدكتورأحمد محـمد عبد الحميد مهينة رئيس قطاع التخطيط الإستراتيجى ومتابعة الأداء الكهربائى بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة (NAS) لقطاع الكهرباء والجهات التابعة له, وذلك بحضور الدكتور محمود عصمت و، زير الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من ضباط إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

يهدف البروتوكول إلى دعم قدرات قطاع الكهرباء فى إدارة الطوارئ والأزمات ورفع كفاءة التشغيل والتحكم وتأمين البنية التحتية المعلوماتية بما يحقق التكامل مع النموذج الوطنى المصرى لإدارة الطوارئ , فضلاً عن المتابعة اللحظية لكافة التطورات عبر مركز سيطرة لإدارة الازمات والكوارث بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وربطها بجميع الشركات والهيئات التابعة.