السيرة الذاتية للسفيرة نائلة جبر بعد صدور قرار جمهورى بتعيينها بمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:30 مساءً - أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بتعيين السفيرة نائلة جبر محمد جبر علي ضمن قائمة المعينين بمجلس النواب لعام 2025.

وتتمتع السفيرة نائلة بخبرة دبلوماسية وأكاديمية واسعة، حيث شغلت العديد من المناصب الوطنية والدولية البارزة، ومن أبرز إنجازاتها:

كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية بعنوان "المرأة المصرية.. إرادة الحياة" مارس 2023.

رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية منذ عام 2014 حتى الآن.

خبيرة قضايا المرأة باللجنة الاستشارية للمرأة (WCC) التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

حاصلة على وسام Palme Academic الفرنسي تقديرًا لخدماتها في الثقافة الفرنسية.

رئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر من 2007 حتى 2013.

أول مديرة لإدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية المصرية.

مساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف (2005 – فبراير 2010).

معاون وزير الخارجية (2010 – 2012).

شغلت عدة مناصب في لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة (CEDAW)، منها رئيسة اللجنة (2009 – 2011)، ونائب رئيس اللجنة (2007 – 2008)، وعضو اللجنة (2015 – 2017).

ممثل جمهورية مصر العربية لدى المجلس الدائم للمنظمة الدولية للفرانكفوني (2003 – 2012).

وتُعد السفيرة نائلة جبر نموذجًا للقيادات النسائية المصرية، إذ جمعت بين الخبرة الدبلوماسية والالتزام بقضايا المرأة وحقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي.