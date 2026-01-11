السيرة الذاتية للدكتورة منال حمدى السيد بعد تعيينها بمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:30 مساءً - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتعيين الدكتورة منال حمدى السيد بمجلس النواب لعام 2025، لتضاف إلى صفوف الكوادر الطبية والعلمية البارزة في المجلس.

وتُعد الدكتورة منال من أبرز الأكاديميين في مجال طب الأطفال، حيث حصلت على جائزة الدولة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية تقديرًا لمساهمتها الكبيرة في تطوير الطب ورفع مستوى الرعاية الصحية للأطفال.

وتشغل الدكتورة منال حمدى السيد عدة مناصب أكاديمية وبحثية متميزة، منها:

رئيسة أقسام طب الأطفال بجامعة عين شمس، وأستاذة أمراض كبد الأطفال بالجامعة.

مؤسسة أول وحدة أبحاث إكلينيكية في جامعة عين شمس.

عضو في الاتحاد الدولي لمنظمة الصحة العالمية لتعزيز صناعة تركيبات أدوية الأطفال بدول ذات الدخل المتوسط، وشريك للمنظمة على مدار 11 سنة.

عضو مؤسس في اللجنة القومية منذ عام 2006، ورئيسة مؤتمرات دولية مهمة مثل المؤتمر الدولي للكبد في إفريقيا.

وتتمتع الدكتورة بخبرة واسعة في علاج الأطفال وتدريب الأطباء، وأسهمت في وضع إرشادات ودراسات عالمية في مجال الفيروسات الكبدية، وقدمّت أول بحث عن فيروس سي عند الأطفال ضمن رسالتها للدكتوراه. كما أصدرت العديد من المنشورات العلمية وشاركت في ورش عمل وندوات تعليمية لنقل خبراتها للجيل الجديد من الأطباء.

يُعرف عنها شغفها الكبير بتقديم رعاية صحية متميزة للأطفال وتطبيق أحدث طرق العلاج والتقنيات الحديثة، مما يجعلها واحدة من أبرز الشخصيات في مجال طب الأطفال في مصر.