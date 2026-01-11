السيرة الذاتية لسامح شكرى بعد تعيينه بمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 11 يناير 2026 06:30 مساءً - تصدر اسم وزير الخارجية السابق سامح شكرى قائمة النواب المعينين بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في مجلس النواب لعام 2026، ليعود اسمه إلى الساحة الوطنية بعد مسيرة دبلوماسية حافلة تزيد عن 40 عامًا، شهدت تمثيله لمصر داخليًا وخارجيًا وحماية مصالحها الإقليمية والدولية.

ولد سامح شكرى في القاهرة عام 1952، وتخرج من كلية الحقوق جامعة عين شمس، قبل أن يلتحق بالسلك الدبلوماسي عام 1976، ليبدأ رحلة امتدت عبر العديد من البعثات المصرية في العالم، من لندن وبوينس آيرس إلى نيويورك، حيث شغل منصب مستشار البعثة الدائمة لمصر لدى الأمم المتحدة، وتولى إدارة شؤون الولايات المتحدة وكندا.

وفي عام 1999، عُيّن سفيرًا لمصر في النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، حيث لعب دورًا بارزًا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الحظر الشامل للتجارب النووية، وقاد مفاوضات معاهدة مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وترأس عدة لجان دولية متعلقة بنزع السلاح، ليصبح صوت مصر الهادئ والموثوق على المستوى العالمي.

كما شغل سامح شكرى منصب سفير مصر في واشنطن بين 2008 و2012، خلال فترة حساسة على الساحتين الإقليمية والدولية، ونجح في إدارة حوار استراتيجي مع الإدارة الأمريكية بعناية وحنكة، قبل أن يعود للقاهرة ليتقلد مناصب قيادية في وزارة الخارجية، ويُعين وزيرًا للخارجية عام 2014، ليصبح واجهة السياسة الخارجية المصرية لأكثر من عقد، قاد خلالها مفاوضات حاسمة حول ملفات مثل سد النهضة، وأسهم في جهود تثبيت الاستقرار الإقليمي، وضمان حضور مصر الفاعل في المحافل الدولية، محافظًا على توازن بين الصرامة الدبلوماسية والحكمة الهادئة.