يتبقى 36 يومًا.. الحسابات الفلكية تحدد موعد شهر رمضان وأول أيامه لعام 1447 هـ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 01:23 مساءً - يتبقى نحو 36 يومًا على حلول شهر رمضان المبارك، حيث أعلنت الحسابات الفلكية الخاصة بالعام الهجري 1447 هـ موعد شهر رمضان لعام 2026 ميلاديًا، وذلك وفقًا للدليل الهجري المعتمد.

وبحسب التقديرات الفلكية، من المنتظر أن يبدأ شهر رمضان المبارك لعام 1447 هجريًا يوم الخميس الموافق 19 فبراير 2026، ليكون هذا اليوم هو أول أيام الشهر الكريم فلكيًا.

ويعتمد التقويم الهجري على الشهر القمري، وهو الفترة الزمنية التي يستغرقها القمر لإتمام دورة كاملة حول الأرض، وتضم السنة الهجرية 12 شهرًا، هي:

المحرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، وذو الحجة.

ويُعرف التقويم الهجري أيضًا بالتقويم القمري أو الإسلامي، وتعتمده بعض الدول العربية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كتقويم رسمي للدولة، وقد أُنشئ في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وجُعلت هجرة الرسول ﷺ من مكة إلى المدينة في 12 ربيع الأول (24 سبتمبر 622م) بدايةً لأول سنة هجرية، ومن هنا جاءت تسميته.