البنك الأوروبى للاستثمار يمول أكبر مشروع للطاقة الشمسية فى أفريقيا بـ150 مليون دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 12:30 مساءً - أعلن البنك الأوروبى للاستثمار، من خلال ذراعه التنموية «البنك الأوروبى للاستثمار فى العالم»، اليوم عن تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمشروع «أوبليسك» للطاقة الشمسية الكهروضوئية فى مصر، وذلك احتفالًا بافتتاح المرحلة الأولى من المحطة بمحافظة قنا.

حضور رسمي رفيع المستوى لافتتاح المرحلة الأولى

حضر الفعالية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وأندرو ماكدويل، المدير العام للبنك الأوروبي للاستثمار في العالم، و المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، و أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وتيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك".

بيع الكهرباء وتعزيز استدامة الشبكة

يتكوَّن مشروع أوبليسك من محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 1.1 جيجاوات (GWp) ومزودة بنظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بسعة 100 ميجاوات/200 ميجاوات ساعة، وقد قامت شركة "سكاتك" بتطوير المشروع، مايجعله أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية الهجينة في أفريقيا.سيُجرى بيع الكهرباء المنتَجة إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء طاقة طويلة الأجل، بما يسهم في تعزيز المرونة والتنوع والاستدامة لنظام الكهرباء.

يُمول المشروع بالمشاركة مع البنك الأفريقي للتنمية، وباتباع نهج فريق أوروبا، ويشارك في المشروع أيضًا البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي. يُقدَّم دعم إضافي من خلال المنح، والتمويل الميسَّر، وضمان الاتحاد الأوروبي في إطار أداة الجوار والتنمية والتعاون الدولي NDICI)). ويسلط هذا الجهد المنسق الضوء على دور أوروبا كشريك موثوق به وطويل الأمد في دعم تحوُّل مصر إلى الطاقة الخضراء.

قالت نائبة رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، السيدة جلسومينا فليوتي: يُظهر هذا المشروع الرائد كيف يمكن للتمويل الأوروبي الاستراتيجي أن يسرِّع من تحقيق طموحات مصر في مجال الطاقة النظيفة، مع تعزيز أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية. فمن خلال دعم مشروع "أوبليسك" للطاقة الشمسية، يستثمر البنك الأوروبي للاستثمار في بنية تحتية متجددة واسعة النطاق توفر طاقة مستدامة وبأسعار معقولة، وتدعم جهود إزالة الكربون، وتعزز شراكتنا مع مصر في إطار مبادرة البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي والشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر".

ومن جانبه، قال تيري بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك: يسر شركة سكاتك غاية السرور أن ترحب بالبنك الأوروبي للاستثمار كشريك في مشروع «أوبليسك». إن دعمه أساسي في دفع هذه المبادرة البارزة قُدمًاإلى الأمام، وإنه لمن دواعي الفخر العمل معًا لتعزيز مستقبل الطاقة المتجددة في مصر".

دعم أوروبي للتحول الطاقي في مصر

وفي هذا السياق، صرح أندرو ماكدويل، المدير العام للبنك الأوروبيللاستثمار في العالم قائلًا: "يدلل افتتاح المرحلة الأولى من مشروع "أوبليسك" على ما يمكن تحقيقه عندما تقترن الطموحات الوطنية الكبيرة بتمويل موثوق بهطويل الأجل وشراكات فعالة. فمن خلال دعم أول مشروع للطاقة الشمسية واسعالنطاق في مصر يتضمن نظامًا لتخزين الطاقة بالبطاريات، يساهم البنكالأوروبي للاستثمار في ترجمة الالتزامات المناخية إلى بنى تحتية ملموسة توفرالكهرباء النظيفة وتعزز القدرات المحلية وتسرِّع من وتيرة التحوُّل الطاقي. يجسد هذا المشروع دورنا كشريك جدير بالثقة يعمل إلى جانب مصر والمانحينالدوليين لتعزيز استخدام الطاقة المتجددة حيثما كانت الحاجة ماسة إليها.

وقالت أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر:يقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب مصر في الوقت الذي تعمل فيه البلاد علىتسريع التحوُّل الأخضر. يُعد مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية"أوبليسك" مثالًا ساطعًا على كيفية قيام شركائنا المصريين بتوفير طاقة نظيفةوموثوقة، وخلق فرص عمل تتطلب مهارات، وتعزيز العمل المناخي مع الاتحادالأوروبي كشريك قوي. من خلال دعم البنية التحتية المتجددة واسعة النطاق،فإننا نستثمر في مستقبل أكثر مرونة واستدامة لجميع الأشخاص الذينيعيشون في مصر.

يدعم مشروع "أوبليسك" بشكل مباشر هدف مصر المتمثل في توليد 42% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، مع الإسهام في أولويات الاتحاد الأوروبي ضمن خطة REPowerEU وأولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر. ويعكس المشروع أيضًا التزام البنك الأوروبي للاستثمار القوي بدفع جهود العمل المناخي، وتعزيز أمن الطاقة، وتحقيق التنمية المستدامة في منطقة الجوار الجنوبي.

المعلومات المرجعية

نبذة عن البنك الأوروبي للاستثمار في العالم

البنك الأوروبي للاستثمار هو مؤسسة الإقراض طويل الأجل الخاصة بالاتحاد الأوروبي ومملوك للدول الأعضاء فيه. ويمول الاستثمارات التي تسهم في تحقيق أهداف سياسة الاتحاد الأوروبي.

يُعد البنك الأوروبي للاستثمار في العالم الذراع المتخصصة لمجموعة البنك الأوروبي للاستثمار والمكرسة لزيادة أثر الشراكات الدولية والتمويل الإنمائي، وهو شريك رئيسي في مبادرة البوابة العالمية. ويهدف إلى دعم استثمارات تصل قيمتها إلى حوالي 100 مليار يورو بحلول نهاية عام 2027. كما أنه يعمل على تقريب مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار من الأفراد والشركات والمؤسسات المحلية وذلك من خلال مكاتبه في جميع أنحاء العالم. تتوفر صور مخصصة للاستخدام الإعلامي عن مقر البنك الأوروبي للاستثمار هنا.

نبذة عن مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار

مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار، التي تتكون من البنك الأوروبي للاستثمار وصندوق الاستثمار الأوروبي، هي أكبر مؤسسة مالية متعددة الأطراف في العالم وأحد أكبر مقدمي التمويل للعمل المناخي. بصفته بنك الاتحاد الأوروبي، فإن المساهمين في البنك هم دول الاتحاد الأوروبي الأعضاء، ويعمل بتعاون وثيق مع المفوضية الأوروبية. وتتمثل أولويات مجموعة البنك الأوروبي للاستثمار على مستوى السياسات في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، والابتكار، ورأس المال الرقمي والبشري، والمدن والمناطق المستدامة، والطاقة المستدامة والموارد الطبيعية. ويتجاوز نشاطها حدود أوروبا ليشمل ما يزيد على 160 بلدًا.

نبذة عن خطة الاستثمار الخاصة بمبادرة البوابة العالمية:

يُعد البنك الأوروبي للاستثمار في العالم من أبرز شركاء المفوضية الأوروبية في تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالبوابة العالمية Global Gateway، إذ يدعم المشاريع السليمة الرامية إلى تحسين الاتصال العالمي والإقليمي في القطاعات الرقمية والمناخ وقطاعات النقل والصحة والطاقة والتعليم، ويأتي الاستثمار في مجال الاتصال في صميم العمليات التي يضطلع بها البنك الأوروبي للاستثمار في العالم معتمدًا على حصيلة خبرات البنك في هذا المجال التي كونها على مدار 65 عامًا.