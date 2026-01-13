وزيرة التضامن تُقر استمرار وقف تراخيص دور الأيتام لمدة عام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 02:16 مساءً - أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا يقضي باستمرار إيقاف منح التراخيص لدور الإيواء «دور الأيتام» لمدة عام، اعتبارًا من 16 ديسمبر 2025.

ويأتي القرار في إطار توجه وزارة التضامن الاجتماعي نحو التحول من نظام الرعاية المؤسسية إلى الرعاية الأسرية، من خلال تعزيز منظومة الكفالة والتوسع في نظام الأسر البديلة الكافلة، بما يسهم في تقليل الاعتماد على دور الرعاية الاجتماعية.



التوسع في منظومة الكفالة

وفي هذا السياق، قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتسليم 613 طفلًا وطفلة إلى أسر بديلة كافلة خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى الآن، ليصل إجمالي عدد الأطفال المكفولين داخل أسر بديلة إلى 12 ألفًا و275 طفلًا وطفلة، فيما بلغ عدد الأسر البديلة الكافلة 12 ألفًا و16 أسرة.



دور الرعاية الاجتماعية

ويبلغ عدد دور الرعاية الاجتماعية على مستوى الجمهورية 462 دارًا، يقيم بها نحو 8600 طفل وطفلة، حيث تعمل الوزارة على تعزيز دمج الأبناء داخل المجتمع، وتوسيع فرص التفاعل المجتمعي والتعلم خارج الإطار المؤسسي، بما يحقق أفضل بيئة ممكنة لنشأة الأطفال.

ويعكس القرار استمرار جهود الدولة في تطوير منظومة الرعاية الاجتماعية، بما يضمن توفير بيئة أسرية آمنة وداعمة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.