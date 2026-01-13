ضبط قضايا إتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 02:16 مساءً - استمرارًا للضربات الأمنية الموجهة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما يترتب على ذلك من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقرب من (7) ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.