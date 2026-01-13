إغلاق ميناء العريش البحري مؤقتًا بسبب سوء الأحوال الجوية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 02:16 مساءً - أعلنت الجهات المختصة إغلاق ميناء العريش البحري أمام حركة الملاحة، في ظل سوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظة شمال سيناء خلال الفترة الحالية.

وأوضح مصدر مسؤول بمحافظة شمال سيناء أن قرار الإغلاق جاء نتيجة نشاط الرياح الشديدة وارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط، الأمر الذي أدى إلى إغلاق بوغاز الميناء ومنع دخول وخروج السفن، حفاظًا على سلامة الملاحة البحرية.

وأكد المصدر أن الميناء سيظل مغلقًا إلى حين تحسن الأحوال الجوية واستقرار حالة البحر، على أن تتم إعادة فتحه فور تحسن الظروف المناخية، وذلك وفقًا للتقارير الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار إلى أن الميناء كان يستعد لاستقبال عدد من السفن المخصصة لتصدير المنتجات السيناوية، إلا أن التقلبات الجوية حالت دون استمرار حركة الملاحة في الوقت الراهن.

وتشهد محافظة شمال سيناء حالة من عدم الاستقرار الجوي، مع نشاط ملحوظ للرياح وارتفاع الأمواج على ساحل البحر المتوسط، وسط متابعة مستمرة من الجهات المعنية للتطورات الجوية واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.