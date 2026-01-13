تبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة خلال أول 3 أشهر من عام 2026

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 يناير 2026 02:16 مساءً - تبدأ وزارة المالية الاستعداد لصرف مرتبات العاملين بالدولة عن الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2026، حيث قرر أحمد كجوك، وزير المالية، تبكير مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال شهور يناير وفبراير ومارس 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد وقرب حلول عيد الفطر المبارك.



مواعيد صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس 2026



وقال الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه تم تحديد خمسة أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها عن أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، إلى جانب ثلاثة أيام مخصصة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية.



وأوضح أن مواعيد الصرف جاءت على النحو التالي:

مرتبات شهر يناير 2026: تبدأ من 22 يناير، بينما تُصرف المتأخرات أيام 6 و11 و12 يناير.

مرتبات شهر فبراير 2026: تبدأ من 22 فبراير، مع صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 فبراير.

مرتبات شهر مارس 2026: تبدأ من 18 مارس، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 مارس.

وأشار إلى أن مستحقات العاملين ستُتاح عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة من خلال المنظومة المالية الإلكترونية.

وفي ختام التصريحات، ناشد العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، مؤكدًا أن المرتبات ستكون متاحة للصرف في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المقرر لكل جهة إدارية.