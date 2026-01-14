الرياض - كتبت رنا صلاح - تفقد اليوم الإثنين الشيخ سعيد أحمد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة القليوبية الأزهرية، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل الإعدادي بمعهد بنها النموذجي، جاء ذلك ضمن توجيهات الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الذي شدد على أهمية المتابعة الميدانية للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير بيئة مناسبة للطلاب.

رئيس منطقة القليوبية الأزهرية يقوم بزيارة تفقدية لمتابعة سير العمل في معهد بنها النموذجي

خلال جولته، تابع خضر سير اللجان وأعمال الكنترول، ووجه بتصحيح الامتحانات يومياً مع الالتزام التام بالضوابط المنظمة، ورافقه في هذه الجولة الشيخ أحمد الصعيدي، شيخ المعهد، الذي أكد على أهمية توفير كل سبل الدعم للطلاب خلال فترة الامتحانات.

أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي امتحاناتهم في مادتي اللغة الأجنبية والتربية الفنية، بالإضافة إلى أداء طلاب المعاهد الخاصة والنموذجية نفس المواد ومعها مادة المستوى الرفيع، وتشديدات رئيس الإدارة على ضرورة الالتزام بالضوابط أسهمت في تنظيم سير الامتحانات بشكل جيد.

وشدد خضر خلال الزيارة على أهمية الانضباط داخل اللجان، وعدم التهاون في أي من أعمال الامتحانات، كما وجه بالتحقق من الدقة في تقدير الدرجات ومراجعتها، مشيراً إلى التأكيد على ضرورة التعامل مع كافة الطلاب بعدالة ومهنية طوال فترة الامتحانات.