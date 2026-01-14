خلال زيارتها لمتبر رفح.. وزيرة الخارجية الإيرلندي: ستقدّم 42 مليون يورو كمساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني ( صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:34 صباحاً -

أعلنتُ وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، أن أيرلندا ستقدّم 42 مليون يورو كمساعدات إنسانية للشعب الفلسطيني خلال عام 2026، تشمل 20 مليون يورو تمويلاً أساسياً لوكالة الأونروا (@unrwa)، و2 مليون يورو لكلٍّ من جمعيتي الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

جاء هذا الإعلان خلال زيارتها اليوم الثلاثاء، إلى معبر رفح، حيث قالت ان حجم المعاناة الإنسانية يتضح على نحو مؤلم، ورغم التحسينات المحدودة في وصول المساعدات، لا تزال الاحتياجات في غزة والضفة الغربية هائلة؛ إذ يموت الأطفال بسبب سوء التغذية، مؤكدة ان الأسر الفلسطينية تعيش دون مأوى آمن أو مياه نظيفة، فيما يواجه قطاعا الصحة والتعليم قيودًا شديدة.

اضافت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية إن دعم أيرلندا للشعب الفلسطيني ولـالأونروا دعمٌ ثابت لا يتزعزع. ويعكس هذا التمويل التزامي بالمبادئ الإنسانية، واحترام القانون الدولي، والدور الحيوي للأمم المتحدة في إيصال المساعدات المنقذة للحياة في وقتٍ يشهد ضغوطًا استثنائية.

واستقبل اللواء دكتور خالد مجاور محافظ شمال سيناء ، اليوم ، وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، والوفد المرافق لها ، في مطار العريش الدولي.

ورحب محافظ شمال سيناء بوزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية والوفد المرافق لها علي أرض محافظة شمال سيناء ، مستعرضاً الجهود المصرية في احتواء الموقف في قطاع غزة والاستعداد للمرحلة الثانية من اتفاق سلام شرم الشيخ واستقبال المساعدات الإنسانية والاغاثية وتخزينها وإرسالها إلى قطاع غزة ، بجانب استقبال الجرحي والمرضي الفلسطينيين.

من جانبها وجهت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية الشكر إلي محافظ شمال سيناء علي حسن الاستقبال ، مثمنة دور مصر الحيوي إزاء تهدئة الأوضاع في قطاع غزة.

واصطحب اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، والوفد المرافق لها، في جولة إلى معبر رفح البري.

وشرح محافظ شمال سيناء للوزيرة والوفد المرافق آليات استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والإجراءات المتبعة لتيسير دخولها إلى قطاع غزة، وآلية استقبال الجرحى والمرضى موضحًا الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والاستعدادات الجارية للمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام.

كما اصطحب اللواء دكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، اليوم، وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، والوفد المرافق لها، في جولة إلى معبر رفح البري.

وشرح محافظ شمال سيناء للوزيرة والوفد المرافق آليات استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية، والإجراءات المتبعة لتيسير دخولها إلى قطاع غزة، وآلية استقبال الجرحى والمرضى موضحًا الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين، والاستعدادات الجارية للمرحلة الثانية من اتفاق شرم الشيخ للسلام.

ورافق محافظ شمال سيناء، اليوم، وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية هيلين ماكنتي، والوفد المرافق لها، في جولة تفقدية إلى مخازن المساعدات اللوجستية بمدينة العريش.

واطلعت وزيرة الخارجية والتجارة والدفاع الإيرلندية، خلال الجولة، على آليات استقبال وفرز وتخزين المساعدات الإنسانية والإغاثية، تمهيدا لإرسالها إلى قطاع غزة، في إطار الجهود المصرية المتواصلة لدعم الأشقاء الفلسطينيين والتنسيق مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية.

وأشاد الوفد الإيرلندي بحجم الجهود المبذولة على أرض محافظة شمال سيناء في إدارة الملف الإنساني، وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها في قطاع غزة.