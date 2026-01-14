حسام حسن اطّلع على عيان علي أشهر ذكريات الفراعنة أمام السنغال فى كأس الأمم الأفريقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 12:34 صباحاً - يستعد منتخب الفراعنة لمواجهة مصيرية أمام نظيره السنغالي في السابعة مساء غدا الأربعاء ضمن منافسات نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في المغرب.

وتبدو مواجهات الفراعنة والسنغال مليئة بالذكريات المثيرة أشهرها لقطة حسن شحاته مدرب الفراعنة الأسبق مع احمد حسام ميدو مهاجم منتخب الفراعنة الأسبق ، ففي7 فبراير 2006، تأهل منتخب الفراعنة للمباراة النهائية لكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت بمصر وتوج بها الفراعنة بعد تخطى عقبة السنغال بهدفين مقابل هدف فى نصف نهائى البطولة، وكان المنتخب الوطنى قد تقدم عن طريق ضربة جزاء سجلها أحمد حسن فى الشوط الأول، وتعادل نيانج فى الشوط الثانى قبل أن ينجح عمرو زكى فى خطف بطاقة التأهل بتسجيل هدف الفوز بعد نزوله بدقيقة واحدة بديلا لميدو في حضور العميد حسام حسن،وشهدت مباراة مصر والسنغال اشتباكا لفظيا شهيرا بين حسن شحاتة مدرب منتخب مصر وقتها وأحمد حسام ميدو مهاجم المنتخب وذلك أثناء استبدال ميدو ودخول عمرو زكى بدلًا منه، ليعترض ميدو على التغيير ويتمتم بكلمات اعتراضية ويصر المعلم على خروجه،المشهد الشهير فى البطولة، التى توج بها الفراعنة وكانت بداية انطلاقة "المعلم" فى القارة السمراء كمدرب، ليظل عنوانًا مثيرًا دائمًا للعلاقة بين الطرفين،العلاقة بين ميدو والمعلم شهدت مراحل كثيرة بعد واقعة 2006، لم يتم استدعاء ميدو فى نسخة 2010 وحدثت بينهما أزمة، وبعد ذلك كان لاعبا معه فى الزمالك.

وفى 24 أكتوبر 2015، وبعد تسع سنوات من القطيعة بين ميدو والمعلم تقابل الطرفان وجهًا لوجه، وقتها كان ميدو مديرًا فنيًا للإسماعيلى، بينما كان شحاتة يتولى تدريب المقاولون العرب،وقبل انطلاق المباراة توجه ميدو لمقاعد الجهاز الفنى للمقاولون العرب وقام بتقبيل رأس حسن شحاتة بعد سنوات من القطيعة التامة بينهما، معلنًا اعتذاره لمدربه الأسبق وإعلان الصلح بين الطرفين.

وأقصى منتخب الفراعنة ، نظيره كوت ديفوار والذي يُعتبر حامل لقب كأس الأمم الأفريقية، بعد تتويجه بنسخة 2023،ويضرب منتخب الفراعنة موعدا مع السنغال في الدور نصف النهائي من البطولة الأفريقية، في لقاء يقام يوم الأربعاء المقبل في مدينة طنجة بالمغرب.

وسبق لمنتخب الفراعنة خوض 5 مباريات في بطولة كأس أفريقيا 2025، جميعهم على ملعب أدرار، حيث فاز على زيمبابوي بهدفين لهدف، وعلى جنوب أفريقيا بهدف دون رد، وعلى بنين بثلاثة أهداف لهدف، وعلى كوت ديفوار بثلاثة أهداف لهدفين، كما تعادل مع أنجولا سلبيًا.

منتخب الفراعنة ، الأكثر تتويجا بكأس الأمم بـ7 ألقاب، تأهل في صدارة المجموعة الثانية التي ضمت جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي، بعدما جمع 7 نقاط، ثم أقصى بنين من ثمن النهائي، ثم أقصى كوت ديفوار حامل اللقب من ربع النهائي.