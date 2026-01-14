اطّلع على تحرك منتخب الفراعنة إلى ملعب إبن بطوطة لمواجهة السنغال بأمم إفريقيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 يناير 2026 08:16 مساءً - تحرك منتخب الفراعنة إلى ملعب إبن بطوطة بمدينة طنجة، الذى يستضيف مباراته أمام السنغال فى السابعة مساء اليوم الأربعاء فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2025.

تشكيل منتخب الفراعنة

أعلن حسام حسن المدير الفنى لمنتخب الفراعنة ، تشكيل المنتخب لمباراة السنغال فى السابعة مساء اليوم الأربعاء على ملعب إبن بطوطة فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2025.

حراسة مرمى منتخب الفراعنة

- محمد الشناوى

خط دفاع منتخب الفراعنة

محمد هانى - حسام عبد المجيد - رامى ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.

خط وسط منتخب الفراعنة

حمدى فتحى - مروان عطية - إمام عاشور .

خط هجوم منتخب الفراعنة

محمد صلاح وعمر مرموش

مشوار منتخب الفراعنة

تصدر منتخب الفراعنة المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على زيمبابوى 2-1، وجنوب أفريقيا 1-0، والتعادل مع أنجولا سلبيا، قبل أن يتخطى الفراعنة منتخب بنين بنتيجة 3-1 فى ثمن النهائى، وكوت ديفوار 3-2 فى ربع النهائى.

مشوار السنغال

بينما تصدر منتخب السنغال ترتيب المجموعة الرابعة في البطولة الحالية برصيد 7 نقاط من فوزين على بوتسوانا وبنين (3 – 0) وتعادل مع الكونغو الديمقراطية (1 – 1) ثم تخطي السودان (3 – 1) في ثمن النهائي ومالي (1 – 0) في ربع النهائي.