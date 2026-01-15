مصطفى البرغوثي: اجتماع الفصائل والقوى الفلسطينية بالقاهرة مهم لدعم الجهود المصرية لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 01:27 صباحاً - قال مصطفى البرغوثي أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنّ لقاءات الفصائل الفلسطينية في القاهرة مهمة جدًا وهي تتكرر الآن لدعم الجهود المصرية والفلسطينية المشتركة، لضمان احترام وقف إطلاق النار الذي تم إقراره، وإلزام إسرائيل باحترامه وبوقف الاعتداءات الجارية على الفلسطينيين في غزة وكذلك في الضفة الغربية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية إيمان الحويزي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "ولكن أيضاً هذه الاجتماعات مهمة من حيث التطبيق الفعلي لقرار وقف إطلاق النار بالمراحل المختلفة".

وتابع: "هذه المرة.. هذا الاجتماع يعتبر في غاية الأهمية لأنه يمثل نقطة تحول نحو البدء في المرحلة الثانية التي حاول نتنياهو أن يطيل إلى أقصى درجة ممكنة فترة عدم الدخول إليها، والآن نحن عملياً دخلنا في هذه المرحلة".

وأردف: "والاجتماع هذا مهم لأنه دعم الجهود المصرية لتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، مـن أهل غزة، وبحيث تدار غزة من أهلها. وهذا الاجتماع طبعاً له أهمية كبرى في دعم هذه الجهود وفي وضعها موضع التطبيق".