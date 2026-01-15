مروان عبدالعال: الجهود المصرية كانت حاسمة في درء المخاطر وحماية أهالي قطاع غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 01:27 صباحاً - وجه مروان عبد العال القيادي بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الشكر لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي وجهاز المخابرات بسبب الجهود التي بذلوها في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الجهود كانت حاسمة في درء المخاطر وحماية أهالي قطاع غزة من الهجمات ومحاولات الإبادة.

وتابع، العال أن اللقاءات الأخيرة بين الفصائل الفلسطينية في القاهرة أسفرت عن توافق واضح لدعم تشكيل اللجنة التكنوقراطية لإدارة قطاع غزة، والتي تضم كفاءات فلسطينية محلية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بدأت فعليًا بهذه الخطوة.

وتابع، أنّ الطريق أمام اللجنة لن يكون سهلاً، بسبب محاولات بعض الجهات المعادية لعرقلة عملها، خاصة تلك التي تهدف إلى التطهير العرقي والتهجير، مشددًا، على أن الفصائل الفلسطينية مصممة على مواجهة هذه التحديات والعمل على إزالة المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن الهدف من هذه المرحلة هو إعادة الأمل للشعب الفلسطيني في غزة وتأمين إدارة وطنية مسؤولة عن القطاع تضع مصلحة المواطنين في المقام الأول.