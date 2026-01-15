طقس الخميس انخفاض في درجات الحرارة وشبورة كثيفة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 12:30 مساءً -

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 15 يناير 2026 استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، ليسود طقس شديد البرودة في الصباح الباكر، مائل للدفء نهاراً شديد البرودة ليلاً كما يتكون الصقيع على المزروعات على شمال الصعيد ووسط سيناء والصحراء الغربية.

كما يشهد الطقس شبورة مائية من 10:3 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

فرص الأمطار

ومن المتوقع فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري علي فترات متقطعة، كما تظهر السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبري ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

- الطقس فى القاهرة

العظمى 19 درجة.

الصغرى 12 درجة.

- الطقس فى الإسكندرية

العظمى 18 درجة.

الصغرى 10 درجات.

- الطقس فى مطروح

العظمى 17 درجة.

الصغرى 09 درجات.

- الطقس فى سوهاج

العظمى 21 درجة.

الصغرى 07 درجات.

- الطقس فى قنا

العظمى 22 درجة.

الصغرى 08 درجات.

- الطقس فى أسوان

العظمى 24 درجة.

الصغرى 09 درجات.