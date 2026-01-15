انطلاق امتحانات نصف العام للإعدادية ببعض المحافظات فى المواد غير المضافة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 12:30 مساءً -

انطلقت اليوم الخميس 15 يناير الجارى امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلبة الشهادة الإعدادية فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع وهى التربية الفنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والتربية الدينية، على أن تنتظم امتحانات الفصل الأول بداية من السبت 17 يناير الجارى فى المواد الدراسية الأساسية، وهى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والدراسات الاجتماعية.

140 درجة للفصل الدراسي الأول

وأوضحت أن امتحانات الشهادة الإعدادية مهمة كونها تؤهل الطالب لتنسيق الثانوى العام والفنى بعد انتهاء العام الدراسى الحالى، بالإضافة إلى تنسيق الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس المتفوقين والتمريض وبعض المدارس المميزة فى المرحلة الثانوية، ومن ثم يجب على الطالب التركيز فى امتحانات الفصلين الدراسيين للشهادة الإعدادية للحصول على أعلى الدرجات حيث أن الترم الأول من 140 درجة وأيضا الترم الثاني من 140 درجة ليصبح المجموع الكلى للصف الثالث الاعدادي 280 درجة ويجب على الطالب بذل أقصى جهد للحصول على أعلى الدرجات.