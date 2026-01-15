رئيس الوزراء يشهد بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 بميناء السخنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 12:30 مساءً - يشهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بدء التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات رقم 1 بميناء السخنة، ووصول السفينة CMA CGM IRON التابعة للخط الملاحي العالمي CMA والقادمة من ميناء بيروت، وعلى متنها 13 ألف حاوية، في خطوة تمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير الميناء، وذلك بعد مرور شهر على بدء التشغيل التجريبي للمحطة التي يديرها تحالف هاتشيسون بورتس – CMA – COSCO Shipping.

ويحضر الفعاليات اللواء طارق الشاذلي، محافظ السويس، والفريق أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، واللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء محمد خليل، مدير مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، والمهندس محمد فتحي، معاون الوزير للنقل البحري.

كما يشارك كل من كليمنس تشينج، العضو المنتدب والمدير الإقليمي لأوروبا ومصر بهاتشيسون بورتس، وكريستين كابو، الرئيس التنفيذي لشركة CMA لمحطات الحاويات، وتشوتاو، رئيس مجلس إدارة شركة كوسكو شيبينج، وكاهو وونج، الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر لتداول الحاويات، وممثلي شركات هاتشيسون بورتس وCMA وCOSCO Shipping.

وعبّر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بانطلاق التشغيل التجاري لمحطة البحر الأحمر لتداول الحاويات، مؤكدًا أنه يوم مهم في تاريخ الموانئ المصرية التي تحرص الدولة على تطويرها بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الشأن. كما يأتي هذا التشغيل التجاري للمحطة في إطار تنفيذ مشروع تطوير واستكمال ميناء السخنة، الذي يعد أحد المكونات الرئيسية للممر اللوجيستي المتكامل للحاويات السخنة – الإسكندرية، للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور مصطفى مدبولي الدور الرئيسي لعملية تطوير الموانئ في تعزيز الريادة المصرية كمركز دولي للتبادل التجاري وتقديم الخدمات اللوجستية، بما يحقق الاستفادة المثلى من الموقع الجغرافي لمصر، وبما يتكامل ويدعم الخطة التنموية للدولة لإحداث نهضة شاملة.

من جانبه، أكد الفريق مهندس كامل الوزير أن المحطة تعد محطة آلية بالكامل، ويتم تشغيلها وفقًا لأعلى المعايير العالمية، بما يعزز من قدرة ميناء السخنة على استقبال أكبر الخطوط الملاحية الدولية، وهو ما يدعم مكانة مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، تماشيًا مع حرص القيادة السياسية على استقطاب الخطوط العالمية.

وأشار إلى أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية.

وأضاف أن تشغيل المحطة يسهم في دعم الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة، من خلال تشغيل خدمات ملاحية مباشرة، وتطوير منظومة متكاملة للنقل متعدد الوسائط، تربط بين محطات الحاويات البحرية وشبكات السكك الحديدية والقطار الكهربائي السريع.