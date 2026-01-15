الداخلية تضبط شبكة تستغل الأطفال في التسول بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 15 يناير 2026 03:34 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 رجال و7 سيدات، للـ11 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة الجيزة.

وبصحبتهم 5 أطفال معرضين للخطر نتيجة قيامهم بالبيع الإلحاحي والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بالنشاط الإجرامي كما ورد في التحريات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال لأهاليهم مع أخذ التعهد اللازم بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لإيداع من تعذر الوصول لأهليته في إحدى دور الرعاية.