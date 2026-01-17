وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يواصل جولاته الميدانية بالمحافظات لدعم وتشجيع الاستثمار المحلي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 01:23 مساءً -

في إطار الجولات الميدانية التي يقوم بها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للمحافظات في إطار العمل على دعم الاستثمار المحلي وتذليل أي معوقات قد تواجه عمل المستثمرين، يقوم اليوم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بجولة ميدانية بالمناطق الاستثمارية بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك للوقوف على سير العمل بها وبحث سبل تعزيز قدراتها الإنتاجية والتصديرية، ويرافق الوزير خلال جولته اليوم المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والمهندس محمد الجوسقي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، واللواء ياسر عباس نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتهدف الزيارة إلى متابعة سير العمل بالمنطقتين الاستثماريتين وعقد لقاءات مع المستثمرين بهما حيث تعد المناطق الاستثمارية أحد الأنظمة التى تعتمد على نموذج التنمية المتكاملة، ويتضمن انشاء مجمعات استثمارية تضم أنشطة صناعية وتجارية وخدمية و لوجستية.

ويوفر الاستثمار من خلال المناطق الاستثمارية أراضى ووحدات مجهزة كاملة المرافق، حيث تسهم فى تحقيق تنمية متكاملة فى مختلف القطاعات من خلال توفير بيئة جاهزة ومحفزة لإقامة المشروعات، حيث يتيح نظام المناطق الاستثمارية استصدار كافة التراخيص و الموافقات والتصاريح اللازمة للمستثمرين من خلال جهة واحدة هى الهيئة العامة للاستثمار.

ويذكر أن عدد المناطق الاستثمارية القائمة يبلغ ١٢ منطقة ب ٦ محافظات تتضمن ١٢٧٣ مشروعا بحجم استثمارات يبلغ ٦٦.٣ مليار جنيه، وتوفر ٧٧٥٠٠ فرصة عمل.