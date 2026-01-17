الرئيس السيسى يثمن رسالة نظيره الأمريكى دونالد ترامب وتقديره لدور مصر المحورى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 02:16 مساءً - أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تثمينه لرسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهوده المٌقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

