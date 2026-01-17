الرئيس السيسي يثمن رسالة ترامب وجهوده في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 02:16 مساءً -

ثمن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إكس رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وما تضمنته من تقدير للدور المصري المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وكتب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "أُثمّن رسالة الرئيس "دونالد ترامب" ، وجهوده المٌقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وتابع "كما أثمن "اهتمام الرئيس "ترامب" بمحورية قضية نهر النيل لمصر، الذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري، وأن مصر أكدت حرصها على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي ، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف. وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري".

وأضاف "فى هذا الإطار فقد وجّهت خطابا للرئيس ترامب تضمن الشكر والتقدير، وتأكيد الموقف المصري ، وشواغلنا ذات الصلة بالأمن المائي المصرى، والتأكيد على الدعم المصرى لجهوده والتطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة".