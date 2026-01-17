الرياض - كتبت رنا صلاح - أوضحت بيانات وزارة السياحة والآثار، إجمالي زيارات المواقع السياحية في الأردن منذ 1–14 كانون الثاني الحالي، والمواقع الأكثر جذباً للسياح، وعدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة".

إجمالي زيارات المواقع السياحية منذ بداية الشهر

وبحسب البيانات، بلغ إجمالي الزيارات، 76054 زيارة، غالبيتها لمدينة البترا بواقع 15244 زيارة.

واحتل الزوار الأجانب نسبة 75% من إجمالي عدد الزوار، والأردنيين 20%، بينما العرب 5%.



وجاء بعد مدينة البترا متحف الأردن بعدد زيارات وصل إلى 11812 زيارة، يليه مدينة جرش بـ9825 زيارة، وباقي العدد توزّع على مواقع سياحية أخرى.



ونوّهت بيانات الوزارة إلى أن عدد الزيارات يعني الزيارة المتكررة للمواقع السياحية الأخرى للزائر الدولي، وكذلك الزائر المحلي.



وكان القطاع السياحي في الأردن سجل أداءً إيجابياً خلال عام 2025 إذ ارتفع عدد الزوار إلى 7.04 ملايين زائر، وحقق الدخل السياحي نمواً بلغ 7.6% خلال عام 2025 ليصل إلى 5,523.3 مليون دينار.



كما بلغ عدد المشاركين في برنامج "أردننا جنة" 161 الف مشارك، في حين شهدت التذكرة الموحدة زيادة كبيرة في الإقبال، إلى جانب تصنيف 276 منشأة سياحية جديدة وترخيص 48 دليلاً سياحياً.