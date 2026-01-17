الرئيس السيسى: وجهت خطابًا للرئيس ترامب تضمن شواغلنا ذات الصلة بالأمن المائى المصرى

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 17 يناير 2026 02:16 مساءً - أعرب السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن تثمينه لرسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهوده المٌقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وكتب الرئيس السيسى عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي رسالة باللغتين المصرية والإنجليزية، قال فيها: "أُثمّن رسالة فخامة الرئيس "دونالد ترامب"، وجهوده المٌقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة".

وأضاف الرئيس السيسى: "كما أثمن اهتمام الرئيس "ترامب" بمحورية قضية نهر النيل لمصر، الذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري، وأن مصر أكدت حرصها على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي ، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف. وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري".

وفى هذا الإطار، قال الرئيس السيسى: "وجّهت خطابا للرئيس ترامب تضمن الشكر والتقدير، وتأكيد الموقف المصري ، وشواغلنا ذات الصلة بالأمن المائي المصرى، والتأكيد على الدعم المصرى لجهوده والتطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة".