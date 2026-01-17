نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزارة العمل: فرص عمل جديدة بمشروع الضبعة النووية بالتعاون مع شركة نيكيمت من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في السبت 17 يناير 2026 03:13 مساءً - في إطار توجيهات الدولة بتوفير فرص عمل لائقة للشباب، ودعم المشروعات القومية الكبرى، وتنفيذ تكليفات معالي وزير العمل محمد جبران أعلنت وزارة العمل عن توفير فرص عمل جديدة، وذلك بالتعاون مع شركة نيكيمت، إحدى الشركات العاملة بمشروع الضبعة النووية.

وأوضحت الوزارة أن فرص العمل المتاحة تشمل عددًا من المهن الفنية المطلوبة بالمشروع، من بينها:حداد مسلح، نجار مسلح، فورمجي، فني تركيبات هياكل معدنية، لحام أرجون، ولحام كهرباء، برواتب مجزية تبدأ من 14250 جنيهًا، وتصل إلى 35000 جنيه وفقًا للمهنة والخبرة.

وأشارت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل إلى أن الاختبارات للمتقدمين ستُجرى اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 18 يناير 2026 وحتى 22 يناير 2026، وذلك بمركز التدريب بقفط بمحافظة قنا.

وأكدت أن الوظائف المتاحة توفر العديد من المزايا، تشمل: ثلاث وجبات يوميًا، سكن ملائم، مياه، وسائل انتقال داخلية من وإلى مواقع العمل، إلى جانب نظام عمل منتظم يتضمن 24 يوم عمل و6 أيام راحة.

وشددت على أن هذه الفرص تأتي ضمن جهودها المستمرة لربط التدريب بالتشغيل، وتلبية احتياجات المشروعات القومية من العمالة الماهرة، مؤكدة أنه سيتم منح رواتب مميزة للمهارات المهنية ذات الكفاءة العالية.

ودعت الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى التوجه في المواعيد المحددة لمقر الاختبارات، مع الالتزام بكافة التعليمات المنظمة للعملية.

