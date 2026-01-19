الكرملين يؤكد تلقي بوتين دعوة ترامب للانضمام إلى «مجلس السلام' الدولي»

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 02:20 مساءً - أعلن الكرملين رسمياً، اليوم الاثنين 19 يناير 2026، عن تلقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعوة رسمية للانضمام إلى "مجلس السلام" الخاص بقطاع غزة.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس والاحتلال الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمال القطاع.

يأتي ذلك مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إطلاق المرحلة الثانية من اتفاق السلام في غزة، ما حول التركيز من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح والحكم التكنوقراطي وإعادة الإعمار، والإعلان عن تشكيل مجلس السلام.

ولا يزال اتفاق وقف إطلاق النار يواجه تحديات، في ظل اتهامات متبادلة بين حركة حماس الفلسطينية وإسرائيل بخرق وقف إطلاق النار، وسط استمرار وقوع قتلى وجرحى، منذ بدء سريانه في العاشر من أكتوبر 2025.