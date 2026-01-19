هبة السيسي تكشف إصابتها بالسرطان كشفت الفنانة هبة السيسي عن إصابتها بالسرطان.وفي أول ظهور لها ببرنامجها ميس إيجيبت الذي تقدمه عبر قناة الشم إقرأ المزيد

كشفت الفنانة هبة السيسي عن إصابتها بالسرطان.

وفي أول ظهور لها ببرنامجها "ميس إيجيبت" الذي تقدمه عبر قناة "الشمس" كشفت تفاصيل الوعكة الصحية التي مرت بها الفترة الماضية.

وقالت هبة السيسي: "النهاردة أول حلقة ليا بعد فترة صحية كانت صعبة جدا بعد إصابتي بالسرطان وعملت عملية كبيرة بس الحمد لله ربنا كرمني وعدت على خير".

وتابعت هبة السيسي: "حابه أطمن كل الناس اللي سألوا عليا وقلقوا عليا ودعولي من قلبهم أنا الحمد لله بقيت كويسة، بس الفترة اللي فاتت خلتني أحس يعني إيه دعوة طالعة بصدق من القلب ويعني إيه في ناس حلوة وجميلة موجودة واقفة في ضهري من غير مقابل، حابه أشكر كل الناس اللي سألت عليا سواء برسالة أو بمكالمة أو زيارة أو حتى دعوة لأن دعواتكم فرقت معايا جدا أنا كنت داخلة في موضوع كبير والحمد لله كلامكم الجميل وصلني وكان دعم ليا في وقت بجد أنا كنت محتاجة الدعم وكنتوا فعلا سند حقيقي ليا".

واختتمت هبة السيسي حديثها: "النهادرة أنا راجعة بطاقة جديدة وحابه أقول لأي حد بيمر بتجربة صعبة أنتوا أقوى مما تتخيلوا وربنا هيسخر لكم اللي يسندكم ويدعمكم ومفيش أقرب من ربنا في أي وجع شكرا ليكم جدا".

وكانت هبة السيسي خضعت لعملية جراحية في أول يناير الجاري، ووقتها طلبت صديقتها الفنانة ياسمين جمال من الجمهور الدعاء لها دون الكشف عن تفاصيل العملية.

يذكر أن آخر أعمال هبة السيسي فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" قدمته عام 2017، تأليف محمد فضل وإخراج محمد سعيد، وشارك في بطولته طلعت زكريا وريم الباروي ودينا ونرمين ماهر وكريم أبو زيد وأحمد حلاوة وبيومي فؤاد.