صندوق النقد يتوقع تراجع التضخم العالمي إلى 3.8% في 2026

دبي - احمد فتحي في الاثنين 19 يناير 2026 04:10 مساءً - سمر السيد _ توقع صندوق النقد الدولي تراجع ​​معدل التضخم العالمي من 4.1% تقريبًا في العام الماضي 2025 إلى 3.8% في العام الجاري 2026، و 3.4% في العام المقبل 2027.

وفقًا لأحدث نسخة من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن الصندوق صباح اليوم الإثنين، لم تشهد توقعات معدل التضخم تغييرًا يُذكر عن توقعاته الصادرة في شهر أكتوبر الماضي.

ويتوقع تقرير الصندوق عودة معدل التضخم إلى مستواه المستهدف في الولايات المتحدة بشكل تدريجي مقارنةً بالاقتصادات الكبرى الأخرى.

وفي سياق متصل، قال تقرير الصندوق إن المخاطر التي قد تُهدد توقعات نمو الاقتصاد العالمي لا تزال تميل نحو الجانب السلبي.

أضاف أن إعادة تقييم توقعات نمو الإنتاجية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي إلى انخفاض الاستثمار، وتصحيح مفاجئ في الأسواق المالية، يمتد من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي إلى قطاعات أخرى، ويُؤدي إلى تآكل ثروات الأسر.

وقد تتصاعد التوترات التجارية، ما يُطيل أمد حالة عدم اليقين ويُؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي.

وتتضمن المخاطر أيضا أنه قد تنشب توترات سياسية أو جيوسياسية داخلية، ما يُضيف مستويات جديدة من عدم اليقين، ويعطل الاقتصاد العالمي من خلال تأثيره على الأسواق المالية وسلاسل التوريد وأسعار السلع.

وقد تُؤدي زيادة العجز المالي وارتفاع الدين العام إلى الضغط على أسعار الفائدة طويلة الأجل، وبالتالي على الأوضاع المالية العامة.

يرى الصندوق أنه يمكن تعزيز النشاط الاقتصادي بشكل أكبر من خلال الاستثمارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتحويله في نهاية المطاف إلى نمو مستدام إذا ما أدى التبني السريع له إلى مكاسب إنتاجية قوية وزيادة في ديناميكية الأعمال.

كما يمكن دعم النشاط الاقتصادي من خلال تخفيف التوترات التجارية بشكل مستمر.

وبحسب التقرير، تتطلب السياسات الرامية إلى تعزيز الاستقرار العالمي، ورفع آفاق النمو على المدى المتوسط ​​بشكل مستدام تركيزًا دقيقًا على استعادة الاحتياطيات المالية، والحفاظ على استقرار الأسعار والوضع المالي، والحد من حالة عدم اليقين، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية داخل بلدان العالم دون مزيد من التأخير.

