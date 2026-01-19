مي عز الدين تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها احتفلت الفنانة مي عز الدين بعيد ميلادها في أجواء رومانسية مع زوجها أحمد تيمور.وشاركت مي عز الدين جمهورها بصور إقرأ المزيد

احتفلت الفنانة مي عز الدين بعيد ميلادها في أجواء رومانسية مع زوجها أحمد تيمور.

وشاركت مي عز الدين جمهورها بصور من جلسة تصوير جديدة جمعتها بزوجها احتفالا بعيد ميلادها.

أطلت مي عز الدين بفستان متوسط الطول باللون الأحمر من خامة القطيفة وتركت شعرها ينسدل مموجا على كتفها وزينه بفيونكة باللون الأحمر.

وتزين المكان ببالونات باللون الأسود والأحمر وشرائط على شكل فيونكة باللون الأحمر وورود حمراء.

أما "التورتة" تزينت بصور لمي عز الدين وصور لها مع زوجها.

وكتبت مي عز الدين تعليقا على الصور: "شكرا حبيبي على كل شيء".

وكان أحمد تيمور وجه رسالة رومانسية لمي عز الدين احتفالا بعيد ميلادها.

وقال أحمد تيمور: "كل سنة وانتي ست البنات، كل سنة وانتي نجمة النجوم، كل سنة وانتي حبيبتي ومراتي وبنتي ، كل سنة وانتي أغلى مخلوق على قلبي، كل سنة وانتي الحياة وما فيها، كل سنة وانتي ضحكتك بتحلي الدنيا كلها".

وتابع: "كل سنة وانتي جنبي، كل سنة وانتي ناجحة ومحبوبة وكل سنة بنت خالة الشعب العربي كله وكل سنة وانتي محققة كل اللي نفسك فيه، كل سنة وانتي أقرب لربنا، كل سنة وانتي قلبك حلو زيك كده .. عقبال العمر كله مع بعض يا برنسيسة الدنيا ودايما انتي قلبي ومفتاحه".

وكانت مي عز الدين احتفلت بعقد قرانها على الدكتور أحمد تيمور يوم 11 نوفمبر.