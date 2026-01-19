بيتكوين تتراجع بعد تهديدات ترامب بفرض تعريفات إضافية على أوروبا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 06:34 مساءً - انخفضت عملة بيتكوين، خلال تداولات اليوم الاثنين، متراجعة عن مكاسب الأسبوع الماضي، بعد أن أثارت تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات إضافية على دول أوروبية كبرى بشأن جرينلاند اضطرابا في معنويات المستثمرين.

انخفاض اسعار البيتكوين

وذكرت بيانات منصة "كوين ماركت كاب" أن أكبر عملة مشفرة في العالم سجلت انخفاضا بنسبة 2.4% لتصل إلى 92,719.6 دولار، بعد أن كانت قد أضافت نحو 5% خلال الأسبوع الماضي.

كما تراجعت العملات المشفرة الأخرى بالتزامن مع البيتكوين، مع قيام المستثمرين بجني الأرباح بعد مكاسب الأسبوع الماضي، حيث انخفضت عملة إيثريوم بنسبة 3.5% إلى 3,199.06 دولار، وعملة ريبل XRP بنسبة 4.7% لتصل إلى ما دون 2 دولار، وهبطت سولانا بنسبة 6.6%، بينما سجلت كاردانو وBNB انخفاضا بنسبة 7.8% و2.3% على التوالي، كما تأثرت عملات الميم، حيث تراجعت دوجكوين بنسبة 7.4%، فيما انخفضت عملة $TRUMP بنسبة 6.4%.

وقال مراقبون إن تراجع العملات المشفرة جاء أيضا نتيجة تأجيل مشروع قانون أمريكي طال انتظاره لإنشاء إطار تنظيمي لصناعة العملات المشفرة، بعد اعتراضات عدة شركات بارزة في القطاع، أبرزها منصة كوينبيس.

وأعلن ترامب أنه سيفرض تعريفات استيراد تصل إلى 25% على عدة دول أوروبية، منها الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق لتسليم جرينلاند للولايات المتحدة.

وأثار هذا الإعلان تهديدات بردود اقتصادية من الجانب الأوروبي، وسط مخاوف من تأثير ذلك على الأسواق العالمية وزيادة التوترات الجيوسياسية.

وأضاف محللون أن هذه التوترات لا تؤثر مباشرة على العملات المشفرة، لكنها تقلل من شهية المخاطرة لدى المستثمرين، ما أدى إلى تفضيل الأصول الآمنة مثل الذهب على الأصول الرقمية المضاربة.

وذكرت بيانات من منصة Coinglass أن أسواق العملات المشفرة شهدت تصفية مراكز بقيمة 869.5 مليون دولار خلال 24 ساعة، حيث كان النصيب الأكبر للبيتكوين بمحو حوالي 229.5 مليون دولار من المراكز الطويلة.

كما تعرضت عملات إيثر وسولانا لتصفية مراكز بقيمة 154.6 مليون دولار و60.5 مليون دولار على التوالي.