ميزة جديدة في إنستاباي تتيح التحويل بين حساباتك...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 08:19 مساءً - كشف تطبيق إنستاباي عن إطلاق ميزة جديدة تسهل على المستخدمين إجراء تحويلات بنكية فورية بين حساباتهم الشخصية المختلفة، المسجلة على حساب واحد داخل التطبيق، في خطوة تهدف إلى تعزيز سهولة الاستخدام وتسريع المعاملات المالية اليومية.

وتتيح الخدمة الجديدة للعميل إمكانية تحويل الأموال بين حساباته البنكية لدى البنوك المختلفة بشكل لحظي، دون الحاجة إلى إدخال بيانات جديدة أو تنفيذ إجراءات معقدة، ما يوفر وقت وجهد كبيرين للمستخدمين.

وتعتمد الميزة على واجهة استخدام مبسطة، تسمح بالتنقل السريع بين الحسابات المرتبطة بنفس رقم الهاتف داخل التطبيق، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان المعتمدة في منظومة المدفوعات الرقمية.

ويمكن للمستخدمين الاستفادة من الميزة الجديدة عبر اتباع الخطوات التالية:

فتح تطبيق إنستاباي من الهاتف المحمول.

الدخول على خيار إرسال من الصفحة الرئيسية.

من ثم سحب الشاشة لاختيار الحساب البنكي المراد التحويل منه.

بعد ذكل يجب تحديد الحساب الآخر المراد التحويل إليه.

وإدخال المبلغ المطلوب تحويله.

ثم الضغط على التالي ثم تأكيد العملية لإتمام التحويل بنجاح.

وتأتي هذه الميزة ضمن خطة تطوير مستمرة لتطبيق إنستاباي، تهدف إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية وتقديم حلول مالية أكثر مرونة وسرعة، بما يدعم التحول الرقمي ويحسن تجربة المستخدمين في إجراء المعاملات البنكية اليومية.