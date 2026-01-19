بعد مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا.. أول رد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 19 يناير 2026 08:19 مساءً - شهدت مباراة المغرب والسنغال في نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2026، أحداثًا نارية قبل أن يتوج السنغال ببطل كأس أمم أفريقيا للمرة الثانية في تاريخيه.

فاز منتخب السنغال على نظيره المغرب بهدف دون رد، في نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وخلال المباراة، غادر لاعبي المنتخب السنغالي من أرض الملعب عقب احتساب الحكم وجود ركلة جزاء لصالح منتخب المغرب.

ولذلك، أعلن الاتحاد المغربي عن تقدمه بشكوى رسمية إلى الكاف والفيفا، ضد منتخب السنغال، موضحًا ما حدث بمباراة نهائي كأس أمم أفريقيا 2025.

وأوضح أن ركلة الجزاء المحتسبة صحيحة بإجماع المختصين، لكن لاعبي المنتخب السنغالي انسحب من أرض الملعب.