الرياض - كتبت رنا صلاح - رفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التعليق على سؤال طُرح عليه خلال مقابلة هاتفية مقتضبة نشرتها شبكة إن بي سي نيوز الاثنين، حول إمكانية استخدام القوة للاستيلاء على جزيرة غرينلاند، قائلاً: "لا تعليق".

هل سيستخدم ترامب القوة للاستيلاء على غرينلاند

وخلال الاتصال، انتقد ترامب أيضًا القادة الأوروبيين الذين قاوموا مساعيه للاستحواذ على غرينلاند، والتي يقول إنها ضرورية لحماية الأمن القومي من تهديدات خارجية.



وقال ترامب: "على أوروبا أن تركز على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وليس غرينلاند".



وعندما سُئل عما إذا كان سيمضي قدمًا في خطط فرض الرسوم الجمركية على الدول الأوروبية في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن غرينلاند، قال ترامب: "سأفعل ذلك، بنسبة 100%".

هذا ووصعّد ترامب ضغطه من أجل الاستحواذ على غرينلاند. إذ قال السبت إنه سيفرض رسوما جمركية بنسبة 10% على الدنمارك وسبع دول أوروبية أخرى إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن استحواذ الولايات المتحدة على غرينلاند.