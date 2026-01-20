وزير الري المصري ووزير الزراعة السوداني يزوران "جهاز مستقبل مصر "

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 20 يناير 2026 01:23 مساءً - قام الدكتور هانى سويلم ، وزير الموارد المائية والرى، و الدكتور عصمت قرشي عبد الله، وزير الزراعة والرى السودانى، بزيارة لـ "جهاز مستقبل مصر" ، حيث كان في استقبال سيادتهما الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بمقر الجهاز بمحور الضبعة، للإطلاع على جهود جهاز مستقبل مصر في تنفيذ مشروعات استراتيجية رائدة في استصلاح الأراضي وربطها بالصناعات الغذائية الحديثة، وبحث آفاق التعاون المستقبلي مع الجانب السوداني في مجالات الزراعة والتنمية المستدامة .

وأعرب الدكتور بهاء الغنام عن ترحيبه بالسادة الوزيران، مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تربط مصر والسودان فى كافة المجالات، ومرحباً بزيارة الوزير السودانى لدراسة تنفيذ مشروعات تنموية بدولة السودان، وإعداد خطة متكاملة للمشروعات المقترحة، وتنظيم ورش عمل مشتركة لإجراء الدراسات السوقية اللازمة .

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الدكتور بهاء الغنام، وحرصه على تفقد المشروع بصحبه وزير الزراعة والرى بجمهورية السودان الشقيقة، والذى يعبر عن العلاقات الأخوية المتميزة التى تربط البلدين الشقيقين .

وقد أشاد الوزيران المصري والسوداني بالجهود المتميزة لجهاز مستقبل مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية المتكاملة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، ودعم الصناعات الزراعية ومنظومة التخزين الحديثة، بما يعكس رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة الإنتاج القومي . وأشاد الدكتور سويلم بالإنجاز الكبير الذى حققته الدولة المصرية من خلال تنفيذ محطة الدلتا الجديدة لمعالجة مياه الصرف الزراعى، والتي تعد المحطة الأكبر على مستوى العالم لمعالجة مياه الصرف الزراعى بطاقة تصل إلى ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً، مشيراً لما تمثله هذه المحطة ومشروع الدلتا الجديدة من خطوة كبرى في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي في مصر .